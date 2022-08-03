Стэнфордский тюремный эксперимент (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Stanford Prison Experiment
Триллер, Драма117 мин18+
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О фильме
В основу фильма положен эксперимент американского психолога. Он выбрал добровольцев и устроил им в одном корпусе настоящую тюрьму. Люди быстро освоились и, к огромному удивлению психолога, стали вести себя непредсказуемо. К чему приведет вышедший из-под контроля эксперимент?
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография, Триллер
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КПРежиссёр
Кайл
Патрик Альварес
- Актёр
Билли
Крудап
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- Актёр
Мойзес
Ариас
- НБАктёр
Николас
Браун
- ГЧАктёр
Гай
Чарльз
- КГАктёр
Кейр
Гилкрист
- КХАктёр
Ки
Хон Ли
- ТМАктёр
Томас
Манн
- Актёр
Эзра
Миллер
- ЛМАктёр
Логан
Миллер
- ТТСценарист
Тим
Тэлботт
- ФЗСценарист
Филип
Зимбардо
- ЛДПродюсер
Лоуренс
Дюкеши
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ЛТХудожница
Лиза
Томшешин
- КПМонтажёр
Кайл
Патрик Альварес