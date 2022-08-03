В основу фильма положен эксперимент американского психолога. Он выбрал добровольцев и устроил им в одном корпусе настоящую тюрьму. Люди быстро освоились и, к огромному удивлению психолога, стали вести себя непредсказуемо. К чему приведет вышедший из-под контроля эксперимент?

