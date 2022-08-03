Стэнфордский тюремный эксперимент
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Стэнфордский тюремный эксперимент

Стэнфордский тюремный эксперимент (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Stanford Prison Experiment
Триллер, Драма117 мин18+

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О фильме

В основу фильма положен эксперимент американского психолога. Он выбрал добровольцев и устроил им в одном корпусе настоящую тюрьму. Люди быстро освоились и, к огромному удивлению психолога, стали вести себя непредсказуемо. К чему приведет вышедший из-под контроля эксперимент?

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стэнфордский тюремный эксперимент»