Стальная бабочка (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Стальная бабочка
Драма, Детектив102 мин18+

Беглые беспризорники во главе с юной Чумой зарабатывают на пропитание дерзкими ограблениями. Попавшись в очередной раз на разбое, Чума вынуждена под давлением полиции стать живой приманкой для серийного убийцы. Если она пополнит список жертв, искать ее никто не станет.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

