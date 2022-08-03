Стальная бабочка (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Стальная бабочка
Драма, Детектив102 мин18+
О фильме
Беглые беспризорники во главе с юной Чумой зарабатывают на пропитание дерзкими ограблениями. Попавшись в очередной раз на разбое, Чума вынуждена под давлением полиции стать живой приманкой для серийного убийцы. Если она пополнит список жертв, искать ее никто не станет.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Ренат
Давлетьяров
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Петр
Винс
- Актёр
Андрей
Казаков
- ВНАктёр
Виктор
Немец
- ЕГАктриса
Елена
Галибина
- МДАктёр
Максим
Дромашко
- МНАктриса
Мария
Наумова
- Актёр
Семён
Трескунов
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- НВСценарист
Наталья
Ворожбит
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Александр
Котелевский
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- АРПродюсер
Алексей
Романов
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АПХудожница
Анна
Полякова
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- СЯОператор
Семён
Яковлев