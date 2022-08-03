Стальная бабочка (фильм, 2012) смотреть онлайн

Беглые беспризорники во главе с юной Чумой зарабатывают на пропитание дерзкими ограблениями. Попавшись в очередной раз на разбое, Чума вынуждена под давлением полиции стать живой приманкой для серийного убийцы. Если она пополнит список жертв, искать ее никто не станет.

