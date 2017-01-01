Спасатели Малибу (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио и Приянка Чопра в полнометражном ремейке легендарного сериала 1990-х.



Пока жители солнечного Майами наслаждаются отдыхом на берегу океана, отважные и загорелые «Спасатели Малибу» следят за порядком. От их внимательного взгляда не ускользнет ничто, даже грязные дела местного авторитета. Им необходимо любой ценой защитить пляж от исчезновения…

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