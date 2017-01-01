Спасатели Малибу (фильм, 2017) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио и Приянка Чопра в полнометражном ремейке легендарного сериала 1990-х.
Пока жители солнечного Майами наслаждаются отдыхом на берегу океана, отважные и загорелые «Спасатели Малибу» следят за порядком. От их внимательного взгляда не ускользнет ничто, даже грязные дела местного авторитета. Им необходимо любой ценой защитить пляж от исчезновения…
Следить за приключениями главных героев и рассматривать их накаченные тела будет особенно приятно, если «Спасатели Малибу» (2017) смотреть онлайн в хорошем качестве.
Теперь у пользователей сайте wink есть возможность бесплатно смотреть онлайн фильм «Спасатели Малибу» 2017 года. HD качество порадует тех зрителей, которые решат смотреть онлайн комедийный боевик «Спасатели Малибу».
Спасатели Малибу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сет
Гордон
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- Актриса
Александра
Даддарио
- Актриса
Келли
Рорбах
- ИХАктриса
Ильфенеш
Хадера
- ДБАктёр
Джон
Басс
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- ХБАктёр
Хэннибал
Бёресс
- РХАктёр
Роб
Хюбель
- МБСценарист
Майкл
Берк
- ДШСценарист
Дуглас
Шварц
- ГДСценарист
Грегори
Дж. Бонанн
- ДШСценарист
Дэмиэн
Шеннон
- МБПродюсер
Майкл
Берк
- МБПродюсер
Мишель
Берк
- ГДПродюсер
Грегори
Дж. Бонанн
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц