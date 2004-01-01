Сотовый
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Сотовый

Сотовый (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.22004, Cellular
Боевики, Триллеры90 мин18+

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Сюжет

Джессика (Ким Бейсингер) оказывается в плену у злоумышленников, которые собираются убить ее и всю ее семью. Единственная ее надежда – это незнакомый молодой человек (Крис Эванс), которому она смогла дозвониться по едва работающему сотовому. Отважный мужчина отправляется на поиски девушки, которую знает только по нервному голосу из телефонной трубки…

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сотовый»

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