Сотовый (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.22004, Cellular
Боевики, Триллеры90 мин18+
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Сюжет
Джессика (Ким Бейсингер) оказывается в плену у злоумышленников, которые собираются убить ее и всю ее семью. Единственная ее надежда – это незнакомый молодой человек (Крис Эванс), которому она смогла дозвониться по едва работающему сотовому. Отважный мужчина отправляется на поиски девушки, ко�торую знает только по нервному голосу из телефонной трубки…
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДРРежиссёр
Дэвид
Р. Эллис
- Актриса
Ким
Бейсингер
- Актёр
Крис
Эванс
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- НЭАктёр
Ноа
Эммерих
- АТАктёр
Адам
Тейлор Гордон
- РБАктёр
Ричард
Берджи
- Актриса
Валери
Крус
- Актриса
Джессика
Бил
- ЭЭАктёр
Эрик
Этебари
- КМСценарист
Крис
Морган
- ЛКСценарист
Ларри
Коэн
- Продюсер
Дин
Девлин
- ЛЛПродюсер
Лорен
Ллойд
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ДКПродюсер
Дуглас
Кертис
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ОКАктёр дубляжа
Оле�г
Куценко
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- Композитор
Джон
Оттмен