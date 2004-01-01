Сотовый (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Джессика (Ким Бейсингер) оказывается в плену у злоумышленников, которые собираются убить ее и всю ее семью. Единственная ее надежда – это незнакомый молодой человек (Крис Эванс), которому она смогла дозвониться по едва работающему сотовому. Отважный мужчина отправляется на поиски девушки, ко�торую знает только по нервному голосу из телефонной трубки…



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