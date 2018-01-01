Wink
Фильмы
Сомнение
Актёры и съёмочная группа фильма «Сомнение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сомнение»

Режиссёры

Джон Патрик Шэнли

Джон Патрик Шэнли

John Patrick Shanley
Режиссёр

Актёры

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаSister Aloysius Beauvier
Филип Сеймур Хоффман

Филип Сеймур Хоффман

Philip Seymour Hoffman
АктёрFather Brendan Flynn
Эми Адамс

Эми Адамс

Amy Adams
АктрисаSister James
Виола Дэвис

Виола Дэвис

Viola Davis
АктрисаMrs. Miller
Элис Драммонд

Элис Драммонд

Alice Drummond
АктрисаSister Veronica
Одри Дж. Нинан

Одри Дж. Нинан

Audrie J. Neenan
АктрисаSister Raymond
Сьюзан Бломмарт

Сьюзан Бломмарт

Susan Blommaert
АктрисаMrs. Carson
Кэрри Престон

Кэрри Престон

Carrie Preston
АктрисаChristine Hurley
Джон Костелло

Джон Костелло

John Costelloe
АктёрWarren Hurley
Ллойд Клэй Браун

Ллойд Клэй Браун

Lloyd Clay Brown
АктёрJimmy Hurley

Сценаристы

Джон Патрик Шэнли

Джон Патрик Шэнли

John Patrick Shanley
Сценарист

Продюсеры

Селия Д. Костас

Селия Д. Костас

Celia D. Costas
Продюсер
Скотт Рудин

Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер

Актёры дубляжа

Галина Чигинская

Галина Чигинская

Актриса дубляжа
Артемий Веселов

Артемий Веселов

Актёр дубляжа
Ирина Горячева

Ирина Горячева

Актриса дубляжа
Татьяна Рассказова

Татьяна Рассказова

Актриса дубляжа
Ирина Балай

Ирина Балай

Актриса дубляжа

Художники

Энн Рот

Энн Рот

Ann Roth
Художница
Эллен Кристиансен

Эллен Кристиансен

Ellen Christiansen
Художница

Монтажёры

Дилан Тиченор

Дилан Тиченор

Dylan Tichenor
Монтажёр

Операторы

Роджер Дикинс

Роджер Дикинс

Roger Deakins
Оператор

Композиторы

Говард Шор

Говард Шор

Howard Shore
Композитор