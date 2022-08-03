Соломенная шляпка (фильм, 1974) смотреть онлайн
1974, Соломенная шляпка
Мюзикл, Комедия126 мин18+
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О фильме
Герой фильма вынужден жениться, так как у него полно долгов, а 24 франка в день составляют 8000 с лишним франков в год одной только ренты, и к тому же на браке настаивает отец невесты, но в дело вмешивается лошадь, предпочитающая итальянскую соломку.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леонид
Квинихидзе
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актёр
Ефим
Копелян
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актриса
Екатерина
Васильева
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актёр
Михаил
Козаков
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- АБАктёр
Александр
Бениаминов
- ЛКСценарист
Леонид
Квинихидзе
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Татосов
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц