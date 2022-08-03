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Соломенная шляпка

Соломенная шляпка (фильм, 1974) смотреть онлайн

1974, Соломенная шляпка
Мюзикл, Комедия126 мин18+

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О фильме

Герой фильма вынужден жениться, так как у него полно долгов, а 24 франка в день составляют 8000 с лишним франков в год одной только ренты, и к тому же на браке настаивает отец невесты, но в дело вмешивается лошадь, предпочитающая итальянскую соломку.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соломенная шляпка»