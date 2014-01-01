Солнечный удар (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Драматический фильм Никиты Михалкова, созданный в 2014 году по мотивам одноименного рассказа Ивана Бунина. Оценить ленту, в которой любовная история переплетается с размышлениями о судьбе России, можно, начав «Солнечный удар» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Действие разворачивается в 1920 году на юге нашей родины. Белогвардейцы разгромленной армии генерала Врангеля ждут своей участи в плену у Красных. Один из офицеров постоянно терзается вопросом: «Как все это случилось?». В попытках найти ответ герой мысленно возвращается в прошлое и вспоминает о своем путешествии на корабле в 1907 году. Тогда офицер был простым поручиком, которому в пути встретилась ослепительная незнакомка. И хотя где-то юношу ждала невеста, а попутчицу – муж и ребенок, они не смогли противостоять нахлынувшему чувству. Мимолетный роман оставил неизгладимый след в сердце героя. Но к чему он все это вспомнил? Ответ на данный вопрос вы получите, если будете смотреть онлайн драму «Солнечный удар» в хорошем качестве.



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