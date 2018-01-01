Собибор
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Собибор

Собибор (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Собибор
Военные, Исторические112 мин18+

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Сюжет

Действие режиссерского дебюта Константина Хабенского разворачивается в 1943 году в нацистском концлагере на польской территории. Потеряв надежду на освобождение Польши, узники во главе с красноармейцем Александром Печерским организуют массовое восстание и побег из плена жестоких эсэсовцев.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собибор»

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