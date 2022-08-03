Собибор
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Собибор

Собибор (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Собибор
Военный, Драма112 мин18+

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О фильме

Действие режиссерского дебюта Константина Хабенского разворачивается в 1943 году в нацистском концлагере на польской территории. Потеряв надежду на освобождение Польши, узники во главе с красноармейцем Александром Печерским организуют массовое восстание и побег из плена жестоких эсэсовцев.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собибор»