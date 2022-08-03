Собибор HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

Действие режиссерского дебюта Константина Хабенского разворачивается в 1943 году в нацистском концлагере на польской территории. Потеряв надежду на освобождение Польши, узники во главе с красноармейцем Александром Печерским организуют массовое восстание и побег из плена жестоких эсэсовцев.

