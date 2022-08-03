Собибор HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Собибор HD
Военный, Драма112 мин18+
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О фильме
Действие режиссерского дебюта Константина Хабенского разворачивается в 1943 году в нацистском концлагере на польской территории. Потеряв надежду на освобождение Польши, узники во главе с красноармейцем Александром Печерским организуют массовое восстание и побег из плена жестоких эсэсовцев.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Константин
Хабенский
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- ФЯАктриса
Фелисе
Янкелль
- ДКАктёр
Дайнюс
Казлаускас
- Актёр
Сергей
Годин
- РААктёр
Роман
Агеев
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- МОАктриса
Михалина
Ольшаньская
- Актриса
Мария
Кожевникова
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Сценарист
Константин
Хабенский
- Сценарист
Александр
Адабашьян
- АЧСценарист
Анна
Чернакова
- ИВСценарист
Илья
Васильев
- ЭАПродюсер
Эльмира
Айнулова
- ГФПродюсер
Глеб
Фетисов
- МЖПродюсер
Мария
Журомская
- ЧХПродюсер
Чермен
Хадиков
- ОШАктёр дубляжа
Оливер
Штрицель
- Актриса дубляжа
Полина
Агуреева
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ЮТМонтажёр
Юрий
Троянкин
- РГОператор
Рамунас
Грейчюс
- КБКомпозитор
Кузьма
Бодров