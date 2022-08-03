Собачья жизнь 2
Wink
Детям
Собачья жизнь 2

Собачья жизнь 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.52019, A Dog's Journey
Фэнтези, Семейный104 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Настоящему чувству одной жизни недостаточно. «Собачья жизнь 2» — трогательная комедийная драма о псе, который даже после смерти выполняет обещание защищать внучку своего хозяина.

Перед смертью Итан просит Бэйли заботиться о внучке Си-Джей, и тот, переродившись в щенка Молли, помогает девочке справляться с одиночеством. Потом пес возрождается в Великана, а в следующем воплощении, став маленьким Максом, находит уже взрослую Си-Джей и продолжает о ней заботиться. Через все жизни Бэйли остается невидимой поддержкой для Си-Джей, помогая ей находить силы в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.

«Собачья жизнь 2» 2019 года растрогает до слез и напомнит о том, как чистая любовь питомца становится маяком в бурях и невзгодах человеческой жизни.

Страна
Китай, США, Индия, Гонконг
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собачья жизнь 2»