Собачья жизнь 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Настоящему чувству одной жизни недостаточно. «Собачья жизнь 2» — трогательная комедийная драма о псе, который даже после смерти выполняет обещание защищать внучку своего хозяина.
Перед смертью Итан просит Бэйли заботиться о внучке Си-Джей, и тот, переродившись в щенка Молли, помогает девочке справляться с одиночеством. Потом пес возрождается в Великана, а в следующем воплощении, став маленьким Максом, находит уже взрослую Си-Джей и продолжает о ней заботиться. Через все жизни Бэйли остается невидимой поддержкой для Си-Джей, помогая ей находить силы в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.
«Собачья жизнь 2» 2019 года растрогает до слез и напомнит о том, как чистая любовь питомца становится маяком в бурях и невзгодах человеческой жизни.
СтранаКитай, США, Индия, Гонконг
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
- Режиссёр
Гейл
Манкусо
- Актёр
Джош
Гэд
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актриса
Кэтрин
Прескотт
- Актриса
Марг
Хельгенбергер
- Актриса
Бетти
Гилпин
- ГЛАктёр
Генри
Лау
- ЭРАктриса
Эбби
Райдер Фортсон
- ИЧАктёр
Иэн
Чен
- ЭФАктриса
Эмма
Фольк
- Актёр
Джонни
Галэки
- МФСценарист
Майя
Форбс
- УВСценарист
Уоллес
Володарски
- БКСценарист
Брюс
Кэмерон
- ЙДПродюсер
Йен
Димерман
- ФЛПродюсер
Фань
Луюань
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- РКМонтажёр
Роберт
Комацу
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- МАКомпозитор
Марк
Айшем