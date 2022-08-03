Собачья жизнь 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Настоящему чувству одной жизни недостаточно. «Собачья жизнь 2» — трогательная комедийная драма о псе, который даже после смерти выполняет обещание защищать внучку своего хозяина.



Перед смертью Итан просит Бэйли заботиться о внучке Си-Джей, и тот, переродившись в щенка Молли, помогает девочке справляться с одиночеством. Потом пес возрождается в Великана, а в следующем воплощении, став маленьким Максом, находит уже взрослую Си-Джей и продолжает о ней заботиться. Через все жизни Бэйли остается невидимой поддержкой для Си-Джей, помогая ей находить силы в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.



«Собачья жизнь 2» 2019 года растрогает до слез и напомнит о том, как чистая любовь питомца становится маяком в бурях и невзгодах человеческой жизни.

