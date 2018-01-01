Wink
Фильмы
Собачий полдень
Актёры и съёмочная группа фильма «Собачий полдень»

Актёры и съёмочная группа фильма «Собачий полдень»

Режиссёры

Сидни Люмет

Sidney Lumet
Режиссёр

Актёры

Аль Пачино

Al Pacino
АктёрSonny
Джон Казале

John Cazale
АктёрSal
Чарльз Дёрнинг

Charles Durning
АктёрMoretti
Крис Сарандон

Chris Sarandon
АктёрLeon
Пенелопа Аллен

Penelope Allen
АктрисаSylvia
Салли Бойар

Sully Boyar
АктёрMulvaney
Лэнс Хенриксен

Lance Henriksen
АктёрMurphy
Кэрол Кейн

Carol Kane
АктрисаJenny
Джеймс Бродерик

James Broderick
АктёрSheldon
Марша Джин Кертц

Marcia Jean Kurtz
АктрисаMiriam

Сценаристы

Фрэнк Пирсон

Frank Pierson
Сценарист
П.Ф. Кладж

P.F. Kluge
Сценарист
Лесли Уоллер

Leslie Waller
Сценарист

Продюсеры

Мартин Брегман

Martin Bregman
Продюсер
Роберт Гринхат

Robert Greenhut
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Юрий Саранцев

Актёр дубляжа
Ирина Губанова

Актриса дубляжа
Игорь Письменный

Актёр дубляжа
Марина Дюжева

Актриса дубляжа

Художники

Дуглас Хиггинс

Douglas Higgins
Художник

Монтажёры

Деде Аллен

Dede Allen
Монтажёр

Операторы

Виктор Дж. Кемпер

Victor J. Kemper
Оператор