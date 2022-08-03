Собачий полдень (фильм, 1975) смотреть онлайн

В жаркий бруклинский полдень трое воодушевленных неудачников решают ограбить банк. Их план практически сразу выходит из под контроля — один из них трусит и сбегает, а через некоторое время банк оказывается окружeн полицией, толпами зевак и тележурналистами. Так «хорошо спланированное» ограбление превращается в цирк.

