Собачий полдень (фильм, 1975) смотреть онлайн
1975, Dog Day Afternoon
Триллер, Драма119 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В жаркий бруклинский полдень трое воодушевленных неудачников решают ограбить банк. Их план практически сразу выходит из под контроля — один из них трусит и сбегает, а через некоторое время банк оказывается окружeн полицией, толпами зевак и тележурналистами. Так «хорошо спланированное» ограбление превращается в цирк.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
- СЛРежиссёр
Сидни
Люмет
- Актёр
Аль
Пачино
- ДКАктёр
Джон
Казале
- Актёр
Чарльз
Дёрнинг
- КСАктёр
Крис
Сарандон
- ПААктриса
Пенелопа
Аллен
- СБАктёр
Салли
Бойар
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- ККАктриса
Кэрол
Кейн
- ДБАктёр
Джеймс
Бродерик
- МДАктриса
Марша
Джин Кертц
- ФПСценарист
Фрэнк
Пирсон
- ПКСценарист
П.Ф.
Кладж
- ЛУСценарист
Лесли
Уоллер
- МБПродюсер
Мартин
Брегман
- РГПродюсер
Роберт
Гринхат
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- Актриса дубляжа
Ирина
Губанова
- ИПАктёр дубляжа
Игорь
Письменный
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- ДХХудожник
Дуглас
Хиггинс
- ДАМонтажёр
Деде
Аллен
- ВДОператор
Виктор
Дж. Кемпер