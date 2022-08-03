Собачий полдень
Собачий полдень

Собачий полдень (фильм, 1975) смотреть онлайн

1975, Dog Day Afternoon
Триллер, Драма119 мин18+

О фильме

В жаркий бруклинский полдень трое воодушевленных неудачников решают ограбить банк. Их план практически сразу выходит из под контроля — один из них трусит и сбегает, а через некоторое время банк оказывается окружeн полицией, толпами зевак и тележурналистами. Так «хорошо спланированное» ограбление превращается в цирк.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собачий полдень»