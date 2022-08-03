Снова ты (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.62010, You Again
Мелодрама, Комедия101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Успешная PR-менеджер Марни приезжает на свадьбу брата. Выясняется, что он собирается жениться на девушке, которая ужасно изводила Марни во время учебы в школе. Ситуация становится еще хуже, когда выясняется, что сногсшибательная тeтя невесты была школьным кошмаром мамы Марни.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энди
Фикмен
- Актриса
Кристен
Белл
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- Актёр
Виктор
Гарбер
- БУАктриса
Бетти
Уайт
- Актёр
Джеймс
Волк
- КЧАктриса
Кристин
Ченоуэт
- ШУАктёр
Шон
Уинг
- КБАктёр
Кайл
Борнхаймер
- ЭФПродюсер
Энди
Фикмен
- МИПродюсер
Марио
Искович
- ДДПродюсер
Джон
Дж. Штраусс
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЧДХудожник
Чарльз
Дабо мл.
- ЖТХудожница
Женевьева
Тиррелл
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван