Wink
Фильмы
Снова ты

Снова ты (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.62010, You Again
Мелодрама, Комедия101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Успешная PR-менеджер Марни приезжает на свадьбу брата. Выясняется, что он собирается жениться на девушке, которая ужасно изводила Марни во время учебы в школе. Ситуация становится еще хуже, когда выясняется, что сногсшибательная тeтя невесты была школьным кошмаром мамы Марни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снова ты»