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Снайпер HD

Снайпер HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, American Sniper HD
Боевики, Триллеры127 мин18+

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Сюжет

Экранизация мемуаров «морского котика» из Техаса Криса Кайла, который служил снайпером в Ираке и стал рекордсменом по числу убитых солдат противника, за что иракцы прозвали его дьяволом. Кроме самой войны, фильм рассказывает о воспоминаниях жены Криса.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снайпер HD»

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