Снайпер HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, American Sniper HD
Боевики, Триллеры127 мин18+
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Сюжет
Экранизация мемуаров «морского котика» из Техаса Криса Кайла, который служил снайпером в Ираке и стал рекордсменом по числу убитых солдат противника, за что иракцы прозвали его дьяволом. Кроме самой войны, фильм рассказывает о воспоминаниях жены Криса.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актриса
Сиенна
Миллер
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- ККАктёр
Коул
Конис
- БРАктёр
Бен
Рид
- ЭРАктриса
Элиз
Робертсон
- ЛСАктёр
Люк
Саншайн
- ТВАктёр
Трой
Винсент
- БСАктёр
Брэндон
Сальгадо
- Актёр
Кейр
О’Доннелл
- ДХСценарист
Джейсон
Холл
- ККСценарист
Крис
Кайл
- ДДСценарист
Джим
ДеФеличе
- Продюсер
Брэдли
Купер
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лазар
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кузьмин
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- Оператор
Том
Стерн