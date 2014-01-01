Снайпер HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация мемуаров «морского котика» из Техаса Криса Кайла, который служил снайпером в Ираке и стал рекордсменом по числу убитых солдат противника, за что иракцы прозвали его дьяволом. Кроме самой войны, фильм рассказывает о воспоминаниях жены Криса.





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