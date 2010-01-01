Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив
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Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив

Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.52010, Death Race 2
Фантастика, Криминал96 мин18+

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Сюжет

Действие происходит в ближайшем будущем, когда экономика США начнeт своe снижение и на страну обрушится волна насилия. Чтобы сдержать постоянно растущее уголовное население создаются частные тюрьмы. Худшая из этих тюрем - Терминал Айленд, где заключенным приходится воевать с другими заключенными за свою жизнь в телевизионном шоу.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив»

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