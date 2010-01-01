Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.52010, Death Race 2
Фантастика, Криминал96 мин18+
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Сюжет
Действие происходит в ближайшем будущем, когда экономика США начнeт своe снижение и на страну обрушится волна насилия. Чтобы сдержать постоянно растущее уголовное население создаются частные тюрьмы. Худшая из этих тюрем - Терминал Айленд, где заключенным приходится воевать с другими заключе�нными за свою жизнь в телевизионном шоу.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Роэль
Рейн
- Актёр
Люк
Госс
- Актриса
Лорен
Кохэн
- Актёр
Шон
Бин
- Актёр
Винг
Реймз
- ТФАктриса
Танит
Феникс
- ПЛАктёр
Патрик
Листер
- Актёр
Деобиа
Опарей
- ФКАктёр
Фредерик
Колер
- Актёр
Робин
Шоу
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ТДСценарист
Тони
Джильо
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- РТСценарист
Роберт
Том
- ЧБСценарист
Чарльз
Б. Гриффит
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- Продюсер
Роджер
Корман
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЭОХудожник
Эндрю
Орландо
- РИМонтажёр
Раду
Ион
- ДМОператор
Джон
МакКэй
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер