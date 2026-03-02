Смерть на Ниле
Wink
Фильмы
Смерть на Ниле

Смерть на Ниле (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Death on the Nile
Детектив, Криминал126 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смерть на Ниле»