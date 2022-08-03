Случайный шпион
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Случайный шпион

Случайный шпион (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.02000, Dak miu mai shing
Боевик, Комедия83 мин12+

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О фильме

Продавец-консультант спортивного магазина Бак Юэнь узнает, что на самом деле является давно потерянным сыном влиятельного бизнесмена. Надеясь воссоединиться с семьей, он летит в Корею к умирающему отцу.

Страна
Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Случайный шпион»