Сломанная жизнь
Wink
Фильмы
Сломанная жизнь

Сломанная жизнь (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Breakable You
Драмы, Комедии114 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм рассказывает о приключениях прогрессивной американской семьи Веллеров, о том, как они приходят к согласию с собой и друг с другом.

Сломанная жизнь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сломанная жизнь»

Всё