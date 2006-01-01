Следопыт (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.32006, Pathfinder
Боевики, Приключения95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
600 лет до прибытия Колумба. Викинги вторгаются в земли индейцев. После столкновения двух племен, мальчик викингов остается один и попадает в лагерь врага. Через 15 лет юный герой вновь встречается со своим некогда родным народом, и принимает решение поставить точку в кровопролитной войне.
Следопыт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МНРежиссёр
Маркус
Ниспел
- Актёр
Карл
Урбан
- Актриса
Мун
Бладгуд
- РМАктёр
Рассел
Минс
- Актёр
Клэнси
Браун
- ДТАктёр
Джей
Таваре
- НААктёр
Натаниель
Арканд
- РМАктёр
Ральф
Мёллер
- КЛАктёр
Кевин
Лоринг
- УЧАктёр
Уэйн
Чарльз Бейкер
- МТАктриса
Мишель
Траш
- ЛКСценарист
Лаэта
Калогридис
- НГСценарист
Нильс
Гёуп
- Продюсер
Майк
Медавой
- МНПродюсер
Маркус
Ниспел
- ДАПродюсер
Джон
А. Амикарелла
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- НИАктриса дубляжа
Наталья
Индейкина
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- АЦАктёр дубляжа
Артем
Цыпин
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- ДУХудожник
Джофф
Уоллес
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ДПОператор
Дэниэл
Перл
- ДИКомпозитор
Джонатан
Илайас