Следопыт
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Следопыт

Следопыт (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.32006, Pathfinder
Боевики, Приключения95 мин18+

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Сюжет

600 лет до прибытия Колумба. Викинги вторгаются в земли индейцев. После столкновения двух племен, мальчик викингов остается один и попадает в лагерь врага. Через 15 лет юный герой вновь встречается со своим некогда родным народом, и принимает решение поставить точку в кровопролитной войне.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Приключения, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Следопыт»

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