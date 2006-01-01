Следопыт (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

600 лет до прибытия Колумба. Викинги вторгаются в земли индейцев. После столкновения двух племен, мальчик викингов остается один и попадает в лагерь врага. Через 15 лет юный герой вновь встречается со своим некогда родным народом, и принимает решение поставить точку в кровопролитной войне.



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