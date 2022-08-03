Славные пташки (фильм, 2017) смотреть онлайн

Юный ржанок по имени Рыжик отбивается от стаи, которая улетает на зимовку без него. Малыш задается целью найти сородичей, а на помощь ему приходит эксцентричная куропатка Гайрон. На пути в Райскую долину друзей подстерегает множество опасностей, главная из которых – грозный орел Орландо.

