Славные пташки (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, PLOEY. You Never Fly Alone
Мультфильм79 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Юный ржанок по имени Рыжик отбивается от стаи, которая улетает на зимовку без него. Малыш задается целью найти сородичей, а на помощь ему приходит эксцентричная куропатка Гайрон. На пути в Райскую долину друзей подстерегает множество опасностей, главная из которых – грозный орел Орландо.
СтранаБельгия, Исландия, Норвегия, Германия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ААРежиссёр
Аудни
Аусгейрссон
- ДОАктёр
Джэми
Орам
- ИСАктёр
Иэн
Стюарт Робертсон
- РУАктёр
Ричард
Уиллс-Коттон
- ТЭАктриса
Торунн
Эрна Клаузен
- ТААктёр
Томас
Арнольд
- Актёр
Шон
Эстин
- ККАктёр
Кит
Кляйнфельдт
- ГЙАктёр
Грэм
Йорк
- ДСАктёр
Джон
Стамос
- ФЭСценарист
Фридрик
Эрлингссон
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон