Славные пташки
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Славные пташки

Славные пташки (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, PLOEY. You Never Fly Alone
Мультфильм79 мин18+

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О фильме

Юный ржанок по имени Рыжик отбивается от стаи, которая улетает на зимовку без него. Малыш задается целью найти сородичей, а на помощь ему приходит эксцентричная куропатка Гайрон. На пути в Райскую долину друзей подстерегает множество опасностей, главная из которых – грозный орел Орландо.

Страна
Бельгия, Исландия, Норвегия, Германия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Славные пташки»