Славные парни
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Славные парни

Фильм Славные парни (1990)

8.61990, Goodfellas
Драма, Биография139 мин18+

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О фильме

История о Генри Хилле — начинающем гангстере, занимающемся грабежами вместе с подельниками Джими Конвеем и Томми Де Вито, которые с легкостью убивают любого, кто встаeт у них на пути.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Славные парни»