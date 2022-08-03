Фильм Славные парни (1990)
8.61990, Goodfellas
Драма, Биография139 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.7 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Рэй
Лиотта
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- Актриса
Лоррейн
Бракко
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- ФСАктёр
Фрэнк
Сиверо
- ТДАктёр
Тони
Дарроу
- МСАктёр
Майк
Старр
- ФВАктёр
Фрэнк
Винсент
- ЧЛАктёр
Чак
Лоу
- Сценарист
Мартин
Скорсезе
- НПСценарист
Николас
Пиледжи
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- БДПродюсер
Барбара
Де Фина
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕГАктёр дубляжа
Егор
Грамматиков
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- МАХудожник
Мехер
Ахмад
- ДЙМонтажёр
Джеймс
Й. Куэй
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус