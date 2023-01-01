Славные парни (в переводе Гоблина)
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Славные парни (в переводе Гоблина)

Славные парни (в переводе Гоблина) (фильм, 1990) смотреть онлайн

9.51990, Goodfellas
Драмы, Криминал145 мин18+

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Сюжет

Основанная на реальных событиях история парня, который мечтает стать гангстером и стремительно поднимается в мафиозной иерархии. Однако последствия его криминальной карьеры будут незавидными. Энергичная криминальная драма Мартина Скорсезе «Славные парни» — фильм, ставший визитной карточкой знаменитого режиссера. Смотрите его в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова только на нашем видеосервисе.

Генри Хилл еще подростком мечтал о шикарной жизни итальянских мафиози, в то время как его семья еле сводила концы с концами. В 1955 году Генри посвящает себя криминалу и берет на себя все более сложные задачи. Скоро амбициозный юноша привлекает внимание серьезного авторитета Поли Сисеро, который приглашает его в свою команду. Там Генри знакомится со знаменитым вором Джимми и его молодым помощником Томми. Вместе они добьются невероятных успехов, но заплатят за это серьезную цену.

Что ждет их на этой скользкой дорожке, вы узнаете, если будете смотреть «Славные парни» (1990) в правильном переводе Гоблина эксклюзивно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Славные парни (в переводе Гоблина)»

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