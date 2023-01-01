Славные парни (в переводе Гоблина) (фильм, 1990) смотреть онлайн
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Сюжет
Основанная на реальных событиях история парня, который мечтает стать гангстером и стремительно поднимается в мафиозной иерархии. Однако последствия его криминальной карьеры будут незавидными. Энергичная криминальная драма Мартина Скорсезе «Славные парни» — фильм, ставший визитной карточкой знаменитого режиссера. Смотрите его в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова только на нашем видеосервисе.
Генри Хилл еще подростком мечтал о шикарной жизни итальянских мафиози, в то время как его семья еле сводила концы с концами. В 1955 году Генри посвящает себя криминалу и берет на себя все более сложные задачи. Скоро амбициозный юноша привлекает внимание серьезного авторитета Поли Сисеро, который приглашает его в свою команду. Там Генри знакомится со знаменитым вором Джимми и его молодым помощником Томми. Вместе они добьются невероятных успехов, но заплатят за это серьезную цену.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Рэй
Лиотта
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- Актриса
Лоррейн
Бракко
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- ФСАктёр
Фрэнк
Сиверо
- ТДАктёр
Тони
Дарроу
- МСАктёр
Майк
Старр
- ФВАктёр
Фрэнк
Винсент
- ЧЛАктёр
Чак
Лоу
- Сценарист
Мартин
Скорсезе
- НПСценарист
Николас
Пиледжи
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- БДПродюсер
Барбара
Де Фина
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕГАктёр дубляжа
Егор
Грамматиков
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- МАХудожник
Мех�ер
Ахмад
- ДЙМонтажёр
Джеймс
Й. Куэй
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус