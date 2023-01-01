Славные парни (в переводе Гоблина) (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Основанная на реальных событиях история парня, который мечтает стать гангстером и стремительно поднимается в мафиозной иерархии. Однако последствия его криминальной карьеры будут незавидными. Энергичная криминальная драма Мартина Скорсезе «Славные парни» — фильм, ставший визитной карточкой знаменитого режиссера. Смотрите его в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова только на нашем видеосервисе.



Генри Хилл еще подростком мечтал о шикарной жизни итальянских мафиози, в то время как его семья еле сводила концы с концами. В 1955 году Генри посвящает себя криминалу и берет на себя все более сложные задачи. Скоро амбициозный юноша привлекает внимание серьезного авторитета Поли Сисеро, который приглашает его в свою команду. Там Генри знакомится со знаменитым вором Джимми и его молодым помощником Томми. Вместе они добьются невероятных успехов, но заплатят за это серьезную цену.



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