Скуби-Ду 2: Монстры на свободе
Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе»

Режиссёры

Раджа Госнелл

Raja Gosnell
Режиссёр

Актёры

Фредди Принц мл.

Freddie Prinze Jr.
АктёрFred
Сара Мишель Геллар

Sarah Michelle Gellar
АктрисаDaphne
Мэттью Лиллард

Matthew Lillard
АктёрShaggy
Линда Карделлини

Linda Cardellini
АктрисаVelma
Сет Грин

Seth Green
АктёрPatrick Wisely
Питер Бойл

Peter Boyle
АктёрOld Man Wickles
Тим Блейк Нельсон

Tim Blake Nelson
АктёрJacobo
Алисия Сильверстоун

Alicia Silverstone
АктрисаHeather
Нил Фаннинг

Neil Fanning
АктёрScooby-Doo
Пэт О’Брайэн

Pat O'Brien
Актёр

Сценаристы

Джеймс Ганн

James Gunn
Сценарист
Уильям Ханна

William Hanna
Сценарист
Джозеф Барбера

Joseph Barbera
Сценарист

Продюсеры

Чарльз Ровен

Charles Roven
Продюсер
Ричард Сакл

Richard Suckle
Продюсер
Джозеф Барбера

Joseph Barbera
Продюсер
Ричард Кауэн

Richard Cowan
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа

Художники

Шеперд Франкель

Shepherd Frankel
Художник
Дон Макколей

Don Macaulay
Художник
Лиса Эванс

Leesa Evans
Художница

Монтажёры

Кент Бейда

Kent Beyda
Монтажёр

Операторы

Оливер Вуд

Oliver Wood
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор