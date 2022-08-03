Скуби-Ду 2: Монстры на свободе
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Детям
Скуби-Ду 2: Монстры на свободе

Скуби-Ду 2: Монстры на свободе (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.72004, Scooby Doo 2: Monsters Unleashed
Кино для детей, Фэнтези89 мин6+

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О фильме

О ужас! Скуби-Ду и его команда были до смерти напуганы, когда отправились в страшный круиз в одно из самых таинственных мест на земле — легендарный Бермудский треугольник! Друзей пугают на каждом шагу — то пришельцы, то ужасные Пираты-Призраки.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе»