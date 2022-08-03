Скуби-Ду 2: Монстры на свободе (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.72004, Scooby Doo 2: Monsters Unleashed
Кино для детей, Фэнтези89 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
О ужас! Скуби-Ду и его команда были до смерти напуганы, когда отправились в страшный круиз в одно из самых таинственных мест на земле — легендарный Бермудский треугольник! Друзей пугают на каждом шагу — то пришельцы, то ужасные Пираты-Призраки.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези, Детектив
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Раджа
Госнелл
- ФПАктёр
Фредди
Принц мл.
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- Актриса
Линда
Карделлини
- Актёр
Сет
Грин
- ПБАктёр
Питер
Бойл
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актриса
Алисия
Сильверстоун
- НФАктёр
Нил
Фаннинг
- ПОАктёр
Пэт
О’Брайэн
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- УХСценарист
Уильям
Ханна
- ДБСценарист
Джозеф
Барбера
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- РСПродюсер
Ричард
Сакл
- ДБПродюсер
Джозеф
Барбера
- РКПродюсер
Ричард
Кауэн
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ШФХудожник
Шеперд
Франкель
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- КБМонтажёр
Кент
Бейда
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман