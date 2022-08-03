Эта история началась, когда ему крупно повезло в лотерею. Это был большой выигрыш — 4 миллиона евро. Теперь он сможет исполнить свою мечту и отправляется в клуб, где каждый вечер роскошная итальянка продает свое тело. Он покупает ее любовь, но что еще он получит, войдя в ее мир, где бандиты прячутся за каждым углом и оружие решает все проблемы… Удалось ли ему удержать эту итальянскую красотку? Да, удалось! Но какой ценой…

