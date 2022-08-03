Сколько ты стоишь?
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Сколько ты стоишь?

Сколько ты стоишь? (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Combien tu m'aimes?
Драма, Комедия89 мин18+

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О фильме

Эта история началась, когда ему крупно повезло в лотерею. Это был большой выигрыш — 4 миллиона евро. Теперь он сможет исполнить свою мечту и отправляется в клуб, где каждый вечер роскошная итальянка продает свое тело. Он покупает ее любовь, но что еще он получит, войдя в ее мир, где бандиты прячутся за каждым углом и оружие решает все проблемы… Удалось ли ему удержать эту итальянскую красотку? Да, удалось! Но какой ценой…

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сколько ты стоишь?»