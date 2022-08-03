Сколько ты стоишь? (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Combien tu m'aimes?
Драма, Комедия89 мин18+
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О фильме
Эта история началась, когда ему крупно повезло в лотерею. Это был большой выигрыш — 4 миллиона евро. Теперь он сможет исполнить свою мечту и отправляется в клуб, где каждый вечер роскошная итальянка продает свое тело. Он покупает ее любовь, но что еще он получит, войдя в ее мир, где бандиты прячутся за каждым углом и оружие решает все проблемы… Удалось ли ему удержать эту итальянскую красотку? Да, удалось! Но какой ценой…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ББРежиссёр
Бертран
Блие
- Актриса
Моника
Беллуччи
- БКАктёр
Бернар
Кампан
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Жан-Пьер
Дарруссен
- ЭБАктёр
Эдуард
Баэр
- ФРАктриса
Фарида
Рахуадж
- СФАктриса
Сара
Форестье
- Актёр
Мишель
Вюйермоз
- ФРАктёр
Франсуа
Роллен
- ЖБАктёр
Жан
Барни
- ББСценарист
Бертран
Блие
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- КЛХудожница
Катрин
Летерье