Сказки на ночь (фильм, 2008) смотреть онлайн

Скромный гостиничный швейцар Скитер живет скучно и замкнуто, пока сестра не просит его присмотреть за двумя маленькими детьми на время ее отъезда. Оказывается, малыши не могут заснуть без сказки на ночь, и Скитер начинает придумывать для них истории, которые удивительным образом сбываются.

