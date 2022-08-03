Сказки на ночь
Wink
Фильмы
Сказки на ночь

Сказки на ночь (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.02008, Bedtime Stories
Фантастика, Приключения95 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Скромный гостиничный швейцар Скитер живет скучно и замкнуто, пока сестра не просит его присмотреть за двумя маленькими детьми на время ее отъезда. Оказывается, малыши не могут заснуть без сказки на ночь, и Скитер начинает придумывать для них истории, которые удивительным образом сбываются.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказки на ночь»