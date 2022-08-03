Сказки на ночь (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.02008, Bedtime Stories
Фантастика, Приключения95 мин12+
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О фильме
Скромный гостиничный швейцар Скитер живет скучно и замкнуто, пока сестра не просит его присмотреть за двумя маленькими детьми на время ее отъезда. Оказывается, малыши не могут заснуть без сказки на ночь, и Скитер начинает придумывать для них истории, которые удивительным образом сбываются.
СтранаВеликобритания, США, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Адам
Шенкман
- Актёр
Адам
Сэндлер
- КРАктриса
Кери
Рассел
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Расселл
Брэнд
- Актёр
Ричард
Гриффитс
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актриса
Люси
Лоулесс
- Актриса
Кортни
Кокс
- ДМАктёр
Джонатан
Морган Хейт
- ЛЭАктриса
Лаура
Энн Кеслинг
- Сценарист
Тим
Херлихи
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- ЭГПродюсер
Эндрю
Ганн
- Продюсер
Адам
Сэндлер
- ДБПродюсер
Джимми
Бэдстибнер
- НШАктёр дубляжа
Николай
Шулик
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Никитенко
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- РРХудожница
Рита
Райек
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- МБОператор
Майкл
Баррет
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс