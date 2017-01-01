Скайлайн 2
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Скайлайн 2

Скайлайн 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Beyond Skyline
Фантастика, Ужасы102 мин18+

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Сюжет

В небе снова зависли гигантские космические корабли, которые затягивают к себе на борт землян. Спасти планету попытается детектив Марк, ведь у пришельцев оказался его единственный сын.

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Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скайлайн 2»

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