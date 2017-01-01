Скайлайн 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В небе снова зависли гигантские космические корабли, которые затягивают к себе на борт землян. Спасти планету попытается детектив Марк, ведь у пришельцев оказался его единственный сын.



Скайлайн 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.