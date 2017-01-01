Скайлайн 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.32017, Beyond Skyline
Фантастика, Ужасы102 мин18+
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Сюжет
В небе снова зависли гигантские космические корабли, которые затягивают к себе на борт землян. Спасти планету попытается детектив Марк, ведь у пришельцев оказался его единственный сын.
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Информация
СтранаСингапур, Индонезия, Китай, Великобритания, Канада, США
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЛОРежиссёр
Лиам
О’Доннелл
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- Актёр
Джонни
Уэстон
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- АФАктёр
Антонио
Фаргас
- ПЧАктриса
Памелин
Чи
- ЯРАктёр
Яян
Рухьян
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- Актёр
Ико
Увайс
- ЛМАктриса
Линдси
Морган
- ЛОСценарист
Лиам
О’Доннелл
- ДКСценарист
Джошуа
Кордес
- МЕПродюсер
Мэттью
Е. Чоссе
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- РЧАктёр дубляжа
Роман
Чупис
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЭФХудожник
Эйдан
Фиорито
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон