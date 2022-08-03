Сияние
Wink
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Сияние
8.41980, The Shining
Триллер, Ужасы137 мин18+

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Сияние (фильм, 1980) смотреть онлайн

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга. Писатель Джек Торренс устраивается смотрителем в отель «Оверлук» на зимний период, а его сын-телепат Дэнни чувствует, что ничем хорошим это не закончится.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сияние»