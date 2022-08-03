Сияние (фильм, 1980) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга. Писатель Джек Торренс устраивается смотрителем в отель «Оверлук» на зимний период, а его сын-телепат Дэнни чувствует, что ничем хорошим это не закончится.

