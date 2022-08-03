Сияние (фильм, 1980) смотреть онлайн
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга. Писатель Джек Торренс устраивается смотрителем в отель «Оверлук» на зимний период, а его сын-телепат Дэнни чувствует, что ничем хорошим это не закончится.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb
- СКРежиссёр
Стэнли
Кубрик
- Актёр
Джек
Николсон
- ШДАктриса
Шелли
Дювалл
- ДЛАктёр
Дэнни
Ллойд
- СКАктёр
Скэтмэн
Крозерс
- БНАктёр
Бэрри
Нельсон
- ФСАктёр
Филип
Стоун
- ДТАктёр
Джо
Тёркел
- ЭДАктриса
Энн
Джексон
- ТБАктёр
Тони
Бертон
- ЛБАктриса
Лия
Белдам
- СКСценарист
Стэнли
Кубрик
- ДДСценарист
Дайан
Джонсон
- Сценарист
Стивен
Кинг
- РФПродюсер
Роберт
Фрайер
- ЯХПродюсер
Ян
Харлан
- МЛПродюсер
Мэри
Лиа Джонсон
- СКПродюсер
Стэнли
Кубрик
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- ФДАктёр дубляжа
Фёдор
Дахненко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- Художница
Милена
Канонеро
- РЛМонтажёр
Рэй
Лавджой
- ДООператор
Джон
Олкотт
- УККомпозитор
Уэнди
Карлос