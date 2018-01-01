WinkДетямСиндбад: Легенда семи морейАктёры и съёмочная группа фильма «Синдбад: Легенда семи морей»
Актёры и съёмочная группа фильма «Синдбад: Легенда семи морей»
Актёры
АктёрSinbad
Брэд ПиттBrad Pitt
АктрисаMarina
Кэтрин Зета-ДжонсCatherine Zeta-Jones
АктрисаEris
Мишель ПфайфферMichelle Pfeiffer
АктёрProteus
Джозеф ФайнсJoseph Fiennes
АктёрKale
Деннис ХейсбертDennis Haysbert
АктёрDymas
Тимоти УэстTimothy West
АктёрRat
Адриано ДжанниниAdriano Giannini
АктёрJin
Раман ХуэйRaman Hui
АктёрLi
Чунг ЧанChung Chan
АктёрLuca / дополнительные голоса