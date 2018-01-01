Wink
Детям
Синдбад: Легенда семи морей
Актёры и съёмочная группа фильма «Синдбад: Легенда семи морей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Синдбад: Легенда семи морей»

Режиссёры

Патрик Гилмор

Патрик Гилмор

Patrick Gilmore
Режиссёр
Тим Джонсон

Тим Джонсон

Tim Johnson
Режиссёр

Актёры

Брэд Питт

Брэд Питт

Brad Pitt
АктёрSinbad
Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс

Catherine Zeta-Jones
АктрисаMarina
Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер

Michelle Pfeiffer
АктрисаEris
Джозеф Файнс

Джозеф Файнс

Joseph Fiennes
АктёрProteus
Деннис Хейсберт

Деннис Хейсберт

Dennis Haysbert
АктёрKale
Тимоти Уэст

Тимоти Уэст

Timothy West
АктёрDymas
Адриано Джаннини

Адриано Джаннини

Adriano Giannini
АктёрRat
Раман Хуэй

Раман Хуэй

Raman Hui
АктёрJin
Чунг Чан

Чунг Чан

Chung Chan
АктёрLi
Джим Каммингс

Джим Каммингс

Jim Cummings
АктёрLuca / дополнительные голоса

Сценаристы

Джон Логан

Джон Логан

John Logan
Сценарист

Продюсеры

Джеффри Катценберг

Джеффри Катценберг

Jeffrey Katzenberg
Продюсер
Мирей Сория

Мирей Сория

Mireille Soria
Продюсер
Дино Атанассиу

Дино Атанассиу

Dino Athanassiou
Продюсер
Джилл Хоппер

Джилл Хоппер

Jill Hopper
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Елена Соловьева

Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Елена Ивасишина

Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Андрей Градов

Андрей Градов

Актёр дубляжа
Георгий Мартиросян

Георгий Мартиросян

Актёр дубляжа

Художники

Сет Энгстром

Сет Энгстром

Seth Engstrom
Художник
Дэвид Джеймс

Дэвид Джеймс

David James
Художник
Шон Маллен

Шон Маллен

Sean P. Mullen
Художник

Монтажёры

Том Финэн

Том Финэн

Tom Finan
Монтажёр

Композиторы

Гарри Грегсон-Уильямс

Гарри Грегсон-Уильямс

Harry Gregson-Williams
Композитор