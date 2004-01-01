Шрек 2 (фильм, 2004) смотреть онлайн

Если ищете мультфильм для расслабленного вечера с семьей или друзьями, когда хочется посмеяться, насладиться остроумными диалогами и ностальгической атмосферой, начните смотреть «Шрек 2». В этой анимационной комедии герои умудряются попадать в конфузы, оставаясь очаровательными, а благодаря хитовому саундтреку не подпевать им будет очень сложно.



Шрек и Фиона, посвежевшие после медового месяца, едут в королевство Далеко-Далеко, где их ждет сюрприз похлеще болотного супа. Родители Фионы мечтают о зяте-принце, а не о зеленом огре с талантом фраппировать окружающих. Шрек, нервничая из-за неприятия, сталкивается с кознями Прекрасного Принца и его матери, стремящихся разлучить пару в своих интересах. С помощью Осла и нового друга, Кота в сапогах, Шрек борется за любовь Фионы, раскрывает заговор и доказывает, что внешность — не главное.



Бескрайнее море веселья с щепоткой романтики, где каждый найдет свой кусочек сказки. Смотреть «Шрека 2» в хорошем качестве можно, чтобы лишний раз себе напомнить: быть собой — лучший рецепт счастья, даже если ты лысый огр с трубчатыми ушами.



