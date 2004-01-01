Шрек 2 (фильм, 2004) смотреть онлайн
Если ищете мультфильм для расслабленного вечера с семьей или друзьями, когда хочется посмеяться, насладиться остроумными диалогами и ностальгической атмосферой, начните смотреть «Шрек 2». В этой анимационной комедии герои умудряются попадать в конфузы, оставаясь очаровательными, а благодаря хитовому саундтреку не подпевать им будет очень сложно.
Шрек и Фиона, посвежевшие после медового месяца, едут в королевство Далеко-Далеко, где их ждет сюрприз похлеще болотного супа. Родители Фионы мечтают о зяте-принце, а не о зеленом огре с талантом фраппировать окружающих. Шрек, нервничая из-за неприятия, сталкивается с кознями Прекрасного Принца и его матери, стремящихся разлучить пару в своих интересах. С помощью Осла и нового друга, Кота в сапогах, Шрек борется за любовь Фионы, раскрывает заговор и доказывает, что внешность — не главное.
Бескрайнее море веселья с щепоткой романтики, где каждый найдет свой кусочек сказки. Смотреть «Шрека 2» в хорошем качестве можно, чтобы лишний раз себе напомнить: быть собой — лучший рецепт счастья, даже если ты лысый огр с трубчатыми ушами.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- Режиссёр
Эндрю
Адамсон
- Режиссёр
Келли
Эсбёри
- Режиссёр
Конрад
Вернон
- Актёр
Майк
Майерс
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актриса
Джули
Эндрюс
- Актёр
Антонио
Бандерас
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Руперт
Эверетт
- ДСАктриса
Дженнифер
Сондерс
- АУАктёр
Арон
Уорнер
- Актёр
Келли
Эсбёри
- ДССценарист
Джо
Стиллман
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Уайсс
- УССценарист
Уильям
Стейг
- ДЛПродюсер
Дэвид
Липман
- АУПродюсер
Арон
Уорнер
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- ДКПродюсер
Джеффри
Катценберг
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- СПХудожник
Стив
Пилчер
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- СЭМонтажёр
Сим
Эван-Джонс
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс