WinkФильмыШоу ТруманаАктёры и съёмочная группа фильма «Шоу Трумана»
Актёры и съёмочная группа фильма «Шоу Трумана»
Режиссёры
Актёры
АктёрTruman Burbank
Джим КерриJim Carrey
АктрисаMeryl Burbank / Hannah Gill
Лора ЛинниLaura Linney
АктёрMarlon
Ноа ЭммерихNoah Emmerich
АктрисаLauren / Sylvia
Наташа МакэлхоунNatascha McElhone
АктёрChristof
Эд ХаррисEd Harris
АктрисаTruman's Mother
Холланд ТейлорHolland Taylor
АктёрTruman's Father
Брайан ДилейтBrian Delate
АктёрControl Room Director
Пол ДжаматтиPaul Giamatti
АктёрMike Michaelson
Гарри ШирерHarry Shearer
АктёрNetwork Executive