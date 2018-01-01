Wink
Шоу Трумана
Актёры и съёмочная группа фильма «Шоу Трумана»

Режиссёры

Питер Уир

Питер Уир

Peter Weir
Режиссёр

Актёры

Джим Керри

Джим Керри

Jim Carrey
АктёрTruman Burbank
Лора Линни

Лора Линни

Laura Linney
АктрисаMeryl Burbank / Hannah Gill
Ноа Эммерих

Ноа Эммерих

Noah Emmerich
АктёрMarlon
Наташа Макэлхоун

Наташа Макэлхоун

Natascha McElhone
АктрисаLauren / Sylvia
Эд Харрис

Эд Харрис

Ed Harris
АктёрChristof
Холланд Тейлор

Холланд Тейлор

Holland Taylor
АктрисаTruman's Mother
Брайан Дилейт

Брайан Дилейт

Brian Delate
АктёрTruman's Father
Пол Джаматти

Пол Джаматти

Paul Giamatti
АктёрControl Room Director
Гарри Ширер

Гарри Ширер

Harry Shearer
АктёрMike Michaelson
Филип Бейкер Холл

Филип Бейкер Холл

Philip Baker Hall
АктёрNetwork Executive

Сценаристы

Эндрю Никкол

Эндрю Никкол

Andrew Niccol
Сценарист

Продюсеры

Эдвард С. Фельдман

Эдвард С. Фельдман

Edward S. Feldman
Продюсер
Эндрю Никкол

Эндрю Никкол

Andrew Niccol
Продюсер
Скотт Рудин

Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер
Адам Шредер

Адам Шредер

Adam Schroeder
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Матвеев

Александр Матвеев

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа

Художники

Ричард Л. Джонсон

Ричард Л. Джонсон

Richard L. Johnson
Художник
Нэнси Хэй

Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Монтажёры

Ли Смит

Ли Смит

Lee Smith
Монтажёр

Операторы

Питер Бижу

Питер Бижу

Peter Biziou
Оператор

Композиторы

Буркхард фон Далльвиц

Буркхард фон Далльвиц

Burkhard von Dallwitz
Композитор