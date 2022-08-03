Школа негодяев (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.82006, School for Scoundrels
Комедия97 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Погрязший в бытовых проблемах и страдающий от низкой самооценки, Роджер работает в Нью-Йорке контроллером на платной автостоянке. Чтобы преодолеть свой комплекс неполноценности, он поступает на сверхсекретные курсы, на которых загадочный доктор Пи обучает своих подопечных, помогая им обрести уверенность в себе и в собственных силах.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Тодд
Филлипс
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актёр
Джон
Хидер
- ДБАктриса
Джасинда
Бэрретт
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- Актриса
Сара
Силверман
- Актёр
Дэвид
Кросс
- Актёр
Мэтт
Уолш
- ОСАктёр
Оратио
Санс
- ТЛАктёр
Тодд
Луисо
- ДГАктёр
Джон
Глейсер
- Сценарист
Тодд
Филлипс
- САСценарист
Скот
Армстронг
- ХЭСценарист
Хэл
Э. Честер
- ДГПродюсер
Дэниэл
Голдберг
- Продюсер
Тодд
Филлипс
- СБПродюсер
Скотт
Будник
- ХЭПродюсер
Хэл
Э. Честер
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек