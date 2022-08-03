Школа негодяев (фильм, 2006) смотреть онлайн

Школа негодяев
Школа негодяев

7.82006, School for Scoundrels
Комедия97 мин12+

О фильме

Погрязший в бытовых проблемах и страдающий от низкой самооценки, Роджер работает в Нью-Йорке контроллером на платной автостоянке. Чтобы преодолеть свой комплекс неполноценности, он поступает на сверхсекретные курсы, на которых загадочный доктор Пи обучает своих подопечных, помогая им обрести уверенность в себе и в собственных силах.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа негодяев»