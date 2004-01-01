Широко шагая (фильм, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
Шериф графства МакНейри Буфорд Пассер, оставался на своем посту три срока подряд. За время своей службы он отчаянно боролся с преступностью, не раз вступая в неравную схватку. После убийства его горячо любимой жены он почувствовал себя совершенно беспомощным. Но вот солдат особых войск армии США Крис возвращается домой, надеясь наладить небольшой семейный бизнес, за время его отсутствия многое изменилось… Уютный, спокойный городок теперь кишит насилием, заполнен наркотиками, а террор стал там обычным делом. За всем этим стоит хозяин казино. Исполненный жажды мести и справедливости, отлично подготовленный солдат Крис становится шерифом.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
- Режиссёр
Кевин
Брэй
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- Актёр
Нил
Макдона
- МБАктёр
Майкл
Боуэн
- Актриса
Эшли
Скотт
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- ДБАктёр
Джон
Бизли
- БТАктриса
Барбара
Тарбак
- КУАктриса
Кристен
Уилсон
- ХТАктёр
Хлео
Томас
- ДЛСценарист
Дэвид
Левин
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- ДБПродюсер
Джим
Бёрк
- Продюсер
Лукас
Фостер
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- А�БАктёр дубляжа
Александр
Белый
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ГФХудожница
Герша
Филлипс
- ДБМонтажёр
Джордж
Бауэрс
- РИМонтажёр
Роберт
Ивисон
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл