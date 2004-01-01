Широко шагая (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Шериф графства МакНейри Буфорд Пассер, оставался на своем посту три срока подряд. За время своей службы он отчаянно боролся с преступностью, не раз вступая в неравную схватку. После убийства его горячо любимой жены он почувствовал себя совершенно беспомощным. Но вот солдат особых войск армии США Крис возвращается домой, надеясь наладить небольшой семейный бизнес, за время его отсутствия многое изменилось… Уютный, спокойный городок теперь кишит насилием, заполнен наркотиками, а террор стал там обычным делом. За всем этим стоит хозяин казино. Исполненный жажды мести и справедливости, отлично подготовленный солдат Крис становится шерифом.



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