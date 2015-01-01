Шеф Адам Джонс HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В центре сюжета — история некогда знаменитого шеф-повара, который теряет собственный ресторан в Париже, пониженный в рейтинге до унизительных двух звезд. Решив не сдаваться, он вновь собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан и надеется получить три звезды.





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