Щегол (фильм, 2019) смотреть онлайн

Одним дождливым днем в Нью-Йорке юный Тео Декер вместе с мамой направляются в школу, а по пути решают заглянуть в музей на выставку европейской живописи. Там мальчика привлекает картина Фабрициуса «Щегол», и именно она остается невредимой после внезапного теракта, унесшего жизнь матери Тео.

