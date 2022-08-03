Щегол (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.72019, The Goldfinch
Драма, Криминал143 мин18+
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О фильме
Одним дождливым днем в Нью-Йорке юный Тео Декер вместе с мамой направляются в школу, а по пути решают заглянуть в музей на выставку европейской живописи. Там мальчика привлекает картина Фабрициуса «Щегол», и именно она остается невредимой после внезапного теракта, унесшего жизнь матери Тео.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Энсел
Элгорт
- Актёр
Оакс
Фигли
- Актёр
Анайрин
Барнард
- ФВАктёр
Финн
Вулфхард
- СПАктриса
Сара
Полсон
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актриса
Николь
Кидман
- Актриса
Уилла
Фицджералд
- Актриса
Эшли
Каммингс
- ПССценарист
Питер
Строан
- ДТСценарист
Донна
Тартт
- ЭГПродюсер
Эрвин
Годшалк
- Продюсер
Нина
Джейкобсон
- Продюсер
Сью
Кролл
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- НКАктриса дубляжа
Наталия
Колодяжная
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- КДМонтажёр
Келли
Диксон
- РДОператор
Роджер
Дикинс