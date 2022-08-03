Щегол
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Щегол

Щегол (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.72019, The Goldfinch
Драма, Криминал143 мин18+

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О фильме

Одним дождливым днем в Нью-Йорке юный Тео Декер вместе с мамой направляются в школу, а по пути решают заглянуть в музей на выставку европейской живописи. Там мальчика привлекает картина Фабрициуса «Щегол», и именно она остается невредимой после внезапного теракта, унесшего жизнь матери Тео.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
143 мин / 02:23

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Щегол»