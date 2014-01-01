Шальная карта (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Wild Card
Боевики88 мин18+
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Сюжет
Бывший военный Ник Уайлд работает в Лас-Вегасе охранником, мечтает накопить денег и навсегда уехать на остров Корсика. Но Ник соглашается помочь давней знакомой Холли, постоянно подвергающейся насилию со стороны сына крупного гангстера, из-за чего его отъезд откладывается.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- ДГАктриса
Доминик
Гарсиа-Лоридо
- Актёр
Макс
Казелла
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актриса
София
Вергара
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- СБПродюсер
Саманта
Брукс
- РЭПродюсер
Роберт
Эрл
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли