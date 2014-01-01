Шальная карта (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший военный Ник Уайлд работает в Лас-Вегасе охранником, мечтает накопить денег и навсегда уехать на остров Корсика. Но Ник соглашается помочь давней знакомой Холли, постоянно подвергающейся насилию со стороны сына крупного гангстера, из-за чего его отъезд откладывается.



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