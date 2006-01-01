Шаг вперед (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Молодежная музыкальная мелодрама, давшая начало культовой танцевальной франшизе и большой карьере Ченнинга Татума, — от режиссера комедий «Предложение» и «27 свадеб».



Красавчик и уличный танцор Тайлер Гейдж уже не первый раз привлекается к общественным работам за правон�арушения: он вырос в кругу, где хулиганство — стиль жизнь. За очередной погром Тайлер получает 200 часов исправительных работ в Мэрилендской школе искусств, где его танцевальный талант случайно замечает местная студентка Нора Кларк. Накануне отчетного выступления девушка вынуждена искать замену своему танцевальному партнеру, и неожиданно даже для самого себя Тайлер предлагает Норе собственную кандидатуру.



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