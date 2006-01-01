Шаг вперед (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Молодежная музыкальная мелодрама, давшая начало культовой танцевальной франшизе и большой карьере Ченнинга Татума, — от режиссера комедий «Предложение» и «27 свадеб».
Красавчик и уличный танцор Тайлер Гейдж уже не первый раз привлекается к общественным работам за правон�арушения: он вырос в кругу, где хулиганство — стиль жизнь. За очередной погром Тайлер получает 200 часов исправительных работ в Мэрилендской школе искусств, где его танцевальный талант случайно замечает местная студентка Нора Кларк. Накануне отчетного выступления девушка вынуждена искать замену своему танцевальному партнеру, и неожиданно даже для самого себя Тайлер предлагает Норе собственную кандидатуру.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Энн
Флетчер
- Актёр
Ченнинг
Татум
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- ДРАктёр
Дэмейн
Рэдклифф
- ДВАктёр
Ди’Шон
Вашингтон
- МАктёр
Марио
- ДСАктриса
Дрю
Сидора
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- ДХАктёр
Джош
Хендерсон
- ТЛАктёр
Тим
�Лакатена
- ЭСАктриса
Элисон
Стоунер
- МРСценарист
Мелисса
Розенберг
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- ЭГПродюсер
Эндрю
Голов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- НРМонтажёр
Нэнси
Ричардсон
- МСОператор
Майкл
Серезин
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман