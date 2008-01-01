Шаг вперед 2: Улицы
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Шаг вперед 2: Улицы

Шаг вперед 2: Улицы (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.52008, Step Up 2: The Streets
Драмы, Мелодрамы93 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Уличная танцовщица Энди поступает в Мэрилендскую школу искусств. Занимаясь там, она стремится доказать, что ни в чем не уступает другим студентам. Познакомившись с лучшим учеником школы Чейзом, Энди создает коллектив, который должен выступать в подпольном танцевальном состязании «Улицы». В итоге Энди удается реализовать свои мечты и справиться с одолевающими ее проблемами…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шаг вперед 2: Улицы»

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