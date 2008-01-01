Шаг вперед 2: Улицы (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.52008, Step Up 2: The Streets
Драмы, Мелодрамы93 мин12+
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Сюжет
Уличная танцовщица Энди поступает в Мэрилендскую школу искусств. Занимаясь там, она стремится доказать, что ни в чем не уступает другим студентам. Познакомившись с лучшим учеником школы Чейзом, Энди создает коллектив, который должен выступать в подпольном танцевальном состязании «Улицы». В �итоге Энди удается реализовать свои мечты и справиться с одолевающими ее проблемами…
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
М. Чу
- БЭАктриса
Бриана
Эвиган
- РХАктёр
Роберт
Хоффман
- БТАктёр
Блэк
Томас
- ДПАктриса
Даниэль
Поланко
- УКАктёр
�Уилл
Кемп
- КАктриса
Кэсси
- ССАктриса
Соня
Сон
- Актёр
Ченнинг
Татум
- АСАктёр
Адам
Севани
- КСАктёр
Кристофер
Скотт
- ТЭСценарист
Тони
Энн Джонсон
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- Продюсер
Адам
Шенкман
- ПВПродюсер
Патрик
Вахсбергер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- НЭМонтажёр
Николас
Эрасмус
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман