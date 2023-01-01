Шафер (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

На молодого писателя по имени Харпер Стюарт внезапно обрушивается целая куча проблем. Харпер любит свободу, однако его девушка настойчиво требует серьезных и обстоятельных отношений.



Шафер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.