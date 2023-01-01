Шафер (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, The Best Man
Драмы, Мелодрамы115 мин18+
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Сюжет
На молодого писателя по имени Харпер Стюарт внезапно обрушивается целая куча проблем. Харпер любит свободу, однако его девушка настойчиво требует серьезных и обстоятельных отношений.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МДРежиссёр
Малкольм
Д. Ли
- Актёр
Тэй
Диггз
- Актриса
Ниа
Лонг
- Актёр
Моррис
Честнат
- Актёр
Хэролд
Перрино
- Актёр
Терренс
Ховард
- СЛАктриса
Санаа
Лэтэн
- МКАктриса
Моника
Кэлхун
- МДАктриса
Мелисса
Де Суза
- ВДАктриса
Виктория
Диллард
- Актриса
Реджина
Холл
- МДСценарист
Малкольм
Д. Ли
- Продюсер
Билл
Карраро
- СКПродюсер
Сэм
Китт
- Продюсер
Спайк
Ли
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ККХудожница
Кристина
К. Тонкин
- ФПОператор
Фрэнк
Принзи
- СККомпозитор
Стэнли
Кларк