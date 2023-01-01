Шафер
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Шафер

Шафер (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, The Best Man
Драмы, Мелодрамы115 мин18+

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Сюжет

На молодого писателя по имени Харпер Стюарт внезапно обрушивается целая куча проблем. Харпер любит свободу, однако его девушка настойчиво требует серьезных и обстоятельных отношений.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шафер»

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