Сезон охоты 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.12008, Open Season 2
Мультфильм, Комедия73 мин12+
О фильме
Буга и Элиота ждут новые безумные приключения! Элиот без памяти влюбился в Жизель, но ему приходится сойти с дороги, ведущей к алтарю, когда Мистера Уини похищают избалованные домашние животные, которые намерены вернуть его хозяевам. Буг, Элиот, Макскизи, Бадди и другие обитатели леса разворачивают полномасштабную спасательную операцию ради своего похожего на сосиску друга, и вскоре оказываются в лагере врага: в мире домашних питомцев. Домашние неженки под предводительством карликового пуделя Фифи не собираются отдавать Мистера Уини без боя.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МОРежиссёр
Мэттью
О’Каллахэн
- ТВРежиссёр
Тодд
Вилдерман
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- ДКАктриса
Джейн
Краковски
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- СШАктёр
Стив
Ширрипа
- ДЭАктриса
Джорджия
Энджел
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- ККАктёр
Коуди
Кэмерон
- ФСАктёр
Фред
Столлер
- ДИСценарист
Дэвид
И. Штерн
- СМСценарист
Стив
Мур
- КБПродюсер
Кирк
Бодифелт
- МОПродюсер
Мэттью
О’Каллахэн
- ДКПродюсер
Джилл
Калтон
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- Актёр дубляжа
Фёдор
Бондарчук
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- СЛМонтажёр
Стивен
Лю
- Композитор
Рамин
Джавади