Сезон охоты 2 (фильм, 2008) смотреть онлайн

Буга и Элиота ждут новые безумные приключения! Элиот без памяти влюбился в Жизель, но ему приходится сойти с дороги, ведущей к алтарю, когда Мистера Уини похищают избалованные домашние животные, которые намерены вернуть его хозяевам. Буг, Элиот, Макскизи, Бадди и другие обитатели леса разворачивают полномасштабную спасательную операцию ради своего похожего на сосиску друга, и вскоре оказываются в лагере врага: в мире домашних питомцев. Домашние неженки под предводительством карликового пуделя Фифи не собираются отдавать Мистера Уини без боя.

