Северный ветер (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Рената
Литвинова
- Актриса
Рената
Литвинова
- Актёр
Антон
Шагин
- СЭАктриса
Соф�ья
Эрнст
- Актриса
Галина
Тюнина
- Актриса
Татьяна
Пилецкая
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- УДАктриса
Ульяна
Добровская
- Актриса
Манана
Тотибадзе
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Сценарист
Рената
Литвинова
- Продюсер
Рената
Литвинова
- НСПродюсер
Надежда
Соловьева
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- Монтажёр
Рената
Литвинова
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ЗРКомпозитор
Земфира
Рамазанова