Северный ветер
Wink
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Северный ветер
7.42020, Северный ветер
Драмы118 мин18+

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Северный ветер (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Северный ветер»

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