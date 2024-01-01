Фильм Северный полюс
О фильме
Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.
Северный полюс покупка билетов в кино онлайн
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Котт
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Евгений
Миронов
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актриса
Елена
Север
- АКАктёр
Амбарцум
Кабанян
- ДТАктёр
Данил
Тябин
- ВСАктёр
Вадим
Сквирский
- АОАктёр
Алексей
Одинг
- ВМАктёр
Валерий
Мызников
- ПХАктёр
Павел
Харизанов
- Сценарист
Александр
Котт
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- РВСценарист
Роман
Владыкин
- АБСценарист
Алексей
Боровик
- Продюсер
Елена
Север
- ТСПродюсер
Таня
Стацман
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- СШПродюсер
Сергей
Шишкин
- УРХудожница
Ульяна
Рябова
- ЛГХудожница
Людмила
Гаинцева
- ММХудожница
Мария
Морзунова
- АЧМонтажёр
Александр
Чудинов
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- МММонтажёр
Марат
Магамбетов
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис