Северный полюс
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Северный полюс
2024, Северный полюс
Приключения, Драма12+
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Фильм Северный полюс

О фильме

Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

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Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Северный полюс»