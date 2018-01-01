Wink
Сестричка, действуй
Актёры и съёмочная группа фильма «Сестричка, действуй»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сестричка, действуй»

Режиссёры

Эмиль Ардолино

Emile Ardolino
Режиссёр

Актёры

Вупи Голдберг

Whoopi Goldberg
АктрисаDeloris
Мэгги Смит

Maggie Smith
АктрисаMother Superior
Кэти Нэджими

Kathy Najimy
АктрисаMary Patrick
Уэнди Маккена

Wendy Makkena
АктрисаMary Robert
Билл Нанн

Bill Nunn
АктёрEddie Souther
Мэри Уикс

Mary Wickes
АктрисаMary Lazarus
Харви Кейтель

Harvey Keitel
АктёрVince LaRocca
Джозеф Маэр

Joseph Maher
АктёрBishop O'Hara
Ричард Портноу

Richard Portnow
АктёрWilly
Эллен Альбертини Дау

Ellen Albertini Dow
АктрисаChoir Nun

Сценаристы

Пол Рудник

Paul Rudnick
Сценарист

Продюсеры

Синди Гилмор

Cindy Gilmore
Продюсер
Марио Искович

Mario Iscovich
Продюсер
Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер
Тери Шварц

Teri Schwartz
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Ставрогина

Актриса дубляжа
Галина Чигинская

Актриса дубляжа

Монтажёры

Ричард Хэлси

Richard Halsey
Монтажёр

Операторы

Адам Гринберг

Adam Greenberg
Оператор

Композиторы

Марк Шейман

Marc Shaiman
Композитор