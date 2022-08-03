Сестричка, действуй
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Сестричка, действуй

Сестричка, действуй (фильм, 1992) смотреть онлайн

9.11992, Sister Act
Комедия, Музыка96 мин12+

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О фильме

Не слишком удачливая певица Долорес — любовница владельца казино Винца — не подозревает, что ее избранник не только бизнесмен, но и гангстер, хорошо известный в криминальных кругах. Она понимает это слишком поздно — когда становится свидетелем его преступления.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Музыка
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сестричка, действуй»