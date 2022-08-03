Сестричка, действуй (фильм, 1992) смотреть онлайн
9.11992, Sister Act
Комедия, Музыка96 мин12+
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О фильме
Не слишком удачливая певица Долорес — любовница владельца казино Винца — не подозревает, что ее избранник не только бизнесмен, но и гангстер, хорошо известный в криминальных кругах. Она понимает это слишком поздно — когда становится свидетелем его преступления.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭАРежиссёр
Эмиль
Ардолино
- Актриса
Вупи
Голдберг
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актриса
Кэти
Нэджими
- УМАктриса
Уэнди
Маккена
- БНАктёр
Билл
Нанн
- МУАктриса
Мэри
Уикс
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- ДМАктёр
Джозеф
Маэр
- Актёр
Ричард
Портноу
- ЭААктриса
Эллен
Альбертини Дау
- ПРСценарист
Пол
Рудник
- СГПродюсер
Синди
Гилмор
- МИПродюсер
Марио
Искович
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ТШПродюсер
Тери
Шварц
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- РХМонтажёр
Ричард
Хэлси
- АГОператор
Адам
Гринберг
- МШКомпозитор
Марк
Шейман