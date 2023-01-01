Кэти Нэджими

Биография

Кэти Наджими – американская актриса ливанского происхождения, получившая известность после участия в фильмах «Действуй, сестра» и «Крысиные бега». Кэти Энн Наджими родилась 6 февраля 1957 года в городе Сан-Диего в семье почтового работника. Воспитывалась в самых строгих католических правилах, что не помешало будущей актрисе после окончания средней школы в Кроуфорде задуматься о кинокарьере. Первые роли Кэти Наджими были незначительными и малозаметными вплоть до 1992 года, когда будущая звезда снялась вместе с непревзойденной Вупи Голдберг в фильме «Действуй, сестра». Та же роль сестры Мэри Патрик досталась Кэти и в сиквеле фильма, снимавшемся годом позже. После этого предложения сыграть главные роли в фильмах и сериалах Кэти Наджими стала получать с завидной регулярностью. В 1993 году это была роль ведьмы Мэри Сандерс в фильме «Фокус-покус», где также снимались Сара Джессика Паркер и Бетт Мидлер. В 2001 году была заметная роль Бэверли Пир, охотницы за миллионами, в фильме «Крысиные бега». В конце 90-х уже известная актриса показалась на телевидении в сериалах «Надежда Чикаго» и «Салон Вероники». В 2005 году была объявлена женщиной года по версии журнала «Ms.». С 1995 года Кэти Наджими замужем за комедийным актером и певцом Дэном Финнерти, имеет дочь. Широко известна своими феминистскими взглядами, благотворительностью и борьбой за права человека и сексуальных меньшинств.