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Серена

Серена (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Serena
Драмы, Мелодрамы105 мин18+

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Сюжет

Ослепительная красавица Серена выходит замуж за успешного промышленника Джорджа Пембертона. Счастливая пара правит лесозаготовительной империей Пембертонов, и кажется, что нет ничего и никого, кто мог бы встать на пути их полного нежности и страсти брака. Но тайны прошлого и ревность опасны как стихия.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Серена»

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