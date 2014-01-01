Серена (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Ослепительная красавица Серена выходит замуж за успешного промышленника Джорджа Пембертона. Счастливая пара правит лесозаготовительной империей Пембертонов, и кажется, что нет ничего и никого, кто мог бы встать на пути их полного нежности и страсти брака. Но тайны прошлого и ревность опасны как стихия.





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