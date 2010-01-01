Сердцеед (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Как разлучить идеальных жениха и невесту за десять дней? За дело берется ловелас-профессионал, но даже ему будет непросто разбить этот совершенный союз. Романтическая комедия с чисто французским обаянием, высоко оцене�нная критиками.



Алекс зарабатывает на жизнь нетривиальным способом: он профессионально влюбляет в себя женщин, разлучая их с избранниками, которыми недовольны его заказчики. Нежелательные пары разбиваются одна за другой и дела идут как по маслу, пока Алексу не попадается особый случай. Жюльетт ван дер Бек, красотка и знаток вин, собирается выйти замуж за скучноватого бизнесмена-англичанина. Свадьба в Монте-Карло готовится с размахом. Алексу, сердцееду со стажем, придется пустить в ход все свои чары и приемчики, чтобы развести двух голубков в разные стороны.



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