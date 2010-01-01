Сердцеед (фильм, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
Как разлучить идеальных жениха и невесту за десять дней? За дело берется ловелас-профессионал, но даже ему будет непросто разбить этот совершенный союз. Романтическая комедия с чисто французским обаянием, высоко оцене�нная критиками.
Алекс зарабатывает на жизнь нетривиальным способом: он профессионально влюбляет в себя женщин, разлучая их с избранниками, которыми недовольны его заказчики. Нежелательные пары разбиваются одна за другой и дела идут как по маслу, пока Алексу не попадается особый случай. Жюльетт ван дер Бек, красотка и знаток вин, собирается выйти замуж за скучноватого бизнесмена-англичанина. Свадьба в Монте-Карло готовится с размахом. Алексу, сердцееду со стажем, придется пустить в ход все свои чары и приемчики, чтобы развести двух голубков в разные стороны.
Удастся ли харизматичному дамскому угоднику увести красавицу и не попадет ли он сам в любовный плен? Ванесса Паради и Ромен Дюрис в обворожительном ромкоме — смотреть «Сердцеед», фильм 2010 года, онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ПШРежиссёр
Паскаль
Шомель
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актриса
Ванесса
Паради
- ЖФАктриса
Жюли
Ферье
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- Актриса
Элена
Ногерра
- Актёр
Эндрю
Линкольн
- ЖФАктёр
Жак
Франц
- АДАктриса
Амандин
Девасме
- ЖЛАктёр
Жан-Ив
Лафесс
- ЖПАктёр
Жан-Мари
Пэрис
- ЛЗСценарист
Лоран
Зэйтун
- ЙКСценарист
Йохан
Кромб
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- ЛЗПродюсер
Лоран
Зэйтун
- ЯЗПродюсер
Ян
Зеноу
- ДБПродюсер
Доминик
Бутонна
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ШБХудожница
Шарлотта
Бетеллоль
- БШХудожница
Бенедикт
Шарпья
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт