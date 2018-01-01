Wink
Детям
Семейка монстров
Актёры и съёмочная группа фильма «Семейка монстров»

Режиссёры

Грэм Эннэбл

Graham Annable
Режиссёр
Энтони Стакки

Anthony Stacchi
Режиссёр

Актёры

Стивен Блум

Steven Jay Blum
АктёрShoe / Sparky
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрFish / Wheels / Bucket
Макс Митчелл

Max Mitchell
АктёрBaby Eggs
Бен Кингсли

Ben Kingsley
АктёрSnatcher
Джаред Харрис

Jared Harris
АктёрLord Portley-Rind
Ник Фрост

Nick Frost
АктёрMr. Trout
Ричард Айоади

Richard Ayoade
АктёрMr. Pickles
Трэйси Морган

Tracy Morgan
АктёрMr. Gristle
Ника Футтерман

Nika Futterman
АктрисаOil Can / Knickers
Пэт Фрэли

Pat Fraley
АктёрFragile / Sweets

Продюсеры

Трэвис Найт

Travis Knight
Продюсер

Актёры дубляжа

Степан Студилов

Актёр дубляжа
Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Актёр дубляжа
Алексей Иващенко

Актёр дубляжа

Художники

Дебора Кук

Deborah Cook
Художница

Монтажёры

Эди Итиока

Edie Ichioka
Монтажёр

Операторы

Джон Эшли Прат

John Ashlee Prat
Оператор

Композиторы

Дарио Марианелли

Dario Marianelli
Композитор